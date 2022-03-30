Edirne'deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

30.03.2022 20:14
Edirne'deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişi evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olayın üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı. Çorlu ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde 2 silah ve kanlı bezler bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - EDİRNE

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Uzunköprü, Jandarma, Hisarcık, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'deki aile katliamıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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