Aralık ayı yağışları nehir debilerini 3 kat artırdı - Son Dakika

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı belirtilen Edirne'deki nehirlerin debileri, geçen ay etkili olan yağışların ardından artışa geçti.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini, hem havzasındaki hem de Edirne'deki sağanak yağışlar olumlu yönde etkiledi.

Kentte geçen ay, metrekareye 92 kilogram yağış düştü. Etkili olan yağışlar, nehirlerdeki su seviyesini artırdı.

Su seviyesinin yükselmesiyle kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.

DSİ verilerine göre aralık ayı başında 67 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle yaklaşık 3 kattan fazla arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi, saniyede 211 metreküp olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde arlık ayı başına göre 3 kat artış olan Tunca'nın son ölçümü 9 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

"Debiler yükseldi ama yeterli değil"

Vatandaşlardan Ahmet Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili yağışların su seviyesini artırdığını söyledi.

Son yağışlarla toprağın suyla buluştuğunu belirten Taşkan, "Nehir debileri 2 ay öncesine göre yükseldi ama henüz yeterli seviyede değil. Düşen yağışlar çiftçilere iyi oldu. En azından toprak suya kavuştu. O eski kuraklık gitti. Yeni yılda daha çok yağış olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Mithat Bişi de kurak geçen dönemin ardından etkili olan yağışların yüzleri güldürdüğünü ifade etti.