Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı

06.04.2022 17:32
Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin kontrol altına alındığı, sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin kontrol altına alındığı, sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım alanlarına sızan ziftin, İl Müdürlüğü denetiminde kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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İklim Değişikliği, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'deki asfalt şantiyesinden sızan zifte ilişkin sahada temizlik çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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