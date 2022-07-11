Edirne'deki ciğercilerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Edirne'deki ciğercilerde bayram yoğunluğu

11.07.2022 14:17

Kurban Bayramı tatilinde Edirne'yi gezmeye gelen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerinin satıldığı restoranların önünde kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde Edirne'yi gezmeye gelen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerinin satıldığı restoranların önünde kuyruk oluşturdu.

Tarih ve kültür kentine gelenler, turistik noktaları gezdikten sonra kentin coğrafi işaretli lezzetinden tatmak için sıraya girdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden Edirne'ye gelenlerin ciğercilerde bayram yoğunluğu oluşturduğunu söyledi.

Binlerce ziyaretçinin kente geldiğini belirten Dinar, "Bereketli bir bayram geçiriyoruz. Tatilcilerin birçoğu denizi, önemli bir bölümü de tarihi ve turistik yerleri ziyarete geliyor. Gurbetçilerin gelişleri de buna eklenince Edirne oldukça kalabalık oldu. Binlerce insan sokaklarda geziyor, acıkınca da meşhur tava ciğerini tadıyor. Memnunuz, çifte bayram diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Ferhat Aşçı ise tava ciğerini çok beğendiğini dile getirdi.

Bayram dolayısıyla boş yer bulmakta zorlandıklarını ve sıraya girdiklerini ifade eden Aşçı, "Bayram yoğunluğu var, boş masayı bulduk. Edirne'yi ve ciğeri çok beğendik." dedi.

Manisa'dan gelen Kenan Sırmalılar da Edirne'yi ziyarete geldiklerini ve tava ciğerinin tadına baktıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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