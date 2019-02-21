Son Dakika Haberleri: Edirne'deki Cinayet Davası

Edirne'deki Cinayet Davası

1 saat önce

Edirne'de, eşini keserle vurarak öldüren İsmail Özkan'ın (82) yargılanmasına devam edildi.

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Edirne'de, eşini keserle vurarak öldüren İsmail Özkan'ın (82) yargılanmasına devam edildi.


Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya, tutuklu yargılanan sanık Özkan ve avukatı katıldı.


Sanık Özkan savunmasında, cezaevi koşullarında sağlık sorunları yaşadığını, yaşı itibariyle artık yürümekte bile zorlandığını belirtti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin ciddi derecede sağlık sorunları yaşadığını, cezaevi koşullarının bu sorunların daha da büyümesine neden olduğunu belirterek, Özkan'ın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından sanığın cezaevinde kalmasına engel bir durumunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay


İsmail Özkan, 10 ay önce Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evinde eşi Kıymet Özkan'ı keserle vurarak öldürmüş, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ederek tutuklanmıştı.


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özkan'ın eşine keserle birçok kez vurmak suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:04 Kaynak: AA

İsmail Özkan, Edirne, Güncel
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