Edirne'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı - Son Dakika
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Edirne'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

28.09.2022 16:06
Edirne'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

Edirne'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yeni dönem eğitimlere başlandı.

Edirne'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yeni dönem eğitimlere başlandı.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan parkta Kadripaşa İlkokulu öğrencilerine trafik, ilkyardım, itfaiye, sıfır atık ve çevre güvenliği eğitimi verildi.

Trafik eğitimlerinde öğrencilere yaya geçitlerinde yapılması gerekenler, trafikte dikkat edilmesi gereken unsurlar, trafik ekipleri tarafından anlatıldı.

Daha sonra öğrencilere Edirne AFAD ekipleri tarafından deprem anında yapılması gerekenler teorik olarak anlatılırken, öğrenciler deprem anını canlandırarak çök-kapan-tutun yaptı ve ardından sınıfı tahliye etti.

Trafik Eğitim Parkı yöneticisi Meral Bozkurt, yaptığı açıklamada, 5-14 yaş arası öğrencilerin okullarda öğrendikleri bilgileri Trafik Eğitim Parkı'nda uygulama fırsatı bulduklarını belirterek, "Çocuklarımıza alanında uzman eğitmenlerce verilen eğitimlerden bu zamana kadar 19 bin 68 öğrenci yararlandı." dedi.

Bozkurt, parktaki eğitimlerin il ve ilçedeki öğrencilerin katılımıyla devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı - Son Dakika

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