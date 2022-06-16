Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor - Son Dakika
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Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor

16.06.2022 12:14

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali pek çok kültürün buluşmasına da katkı sağlıyor.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali pek çok kültürün buluşmasına da katkı sağlıyor.

Hafta başında törenle başlatılan festival Saraçlar Caddesi'nde devam ediyor. Caddede kurulan stantlarda Türkiye'nin yedi bölgesinden el sanatları, ustaları tarafından tanıtılıyor.

Bakır işçiliğinden, cam boncuk yapımına, filografiden kemik şekillendirmeye, kırkyamadan kispet yapımına, yemenicilikten tel kırmaya doğudan batıya, güneyden kuzeye her yörenin sanatı ziyaretçilere anlatılıyor, ürünler sergileniyor.

El işçiliğinin yanı sıra müzik aleti yapım stantları da oldukça ilgi görüyor. Tulum, bağlama, kemençe, rebap yapım atölyelerinde hem meraklıları çalgıların yapımını öğreniyor hem de müzik aletlerinden çıkan ezgilere kulak veriyor.

Tulum ve klarneti buluşturan festival

Festivalde Rizeli Süleyman Serin ile Edirneli Mehmet Gümüş'ün tulum ve klarnet performansı da izleyenlerce beğenildi.

Trakya çalgısı olarak bilinen klarnet ve Karadeniz müziklerinin vazgeçilmez enstrümanı tulumun aynı tonda tutan akordu müzisyenlerinin nefesiyle ezgilerin buluşmasına dönüştü.

Birlikte çalan ve söyleyen iki müzisyenin performansı dinleyicilerden tam not aldı.

"Klarnetle tulumu buluşturduk"

Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivallere katılarak tulumun yapımından icrasına tanıttıklarını söyledi.

Edirne'de tulumla klarneti buluşturmanın festivalin amacına eriştiğinin kanıtı olduğunun altını çizen Serin, "Festival çok güzel gidiyor, kültürler kaynaşıyor, bizde klarnetle tulumu buluşturduk" dedi.

Gümüş de çocukluğundan beri klarnet çaldığını ve geçimini müzisyenlikle sağladığını ifade etti.

Klarnetin çok güzel sesi olduğunu tulum da kendine özel sesiyle mini bir konser verdiklerini belirten Gümüş, "Tulumla akortlarımız tuttu, güzel bir müzik oldu." diye konuştu.

Festivale İstanbul'dan geldiğini belirten İrfan Ruhi Eren ise klarnet ve tulum performansını beğendiğini kaydetti.

Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor
Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor
Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor
Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor

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Kaynak: AA

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