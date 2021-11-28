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Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı - Son Dakika

Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı

28.11.2021 12:40

Edirne Kahve ve Çikolata Festivali kapsamında "Kahve kokulu lezzetler" tatlı yarışması gerçekleşti.

Edirne Kahve ve Çikolata Festivali kapsamında "Kahve kokulu lezzetler" tatlı yarışması gerçekleşti.

Ön elemesi 24 Kasım'da Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yarışmada finale kalan 10 adayın hazırladığı kahveli tatlılar, festivalin yapıldığı Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç'taki Güzel Sanatlar Fakültesi binasında jüri tarafından değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen'in başkanlığında Emel Güler, Çağla Yumuk Mercan ve Gökhan Çekver'den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, Müjde Özaltay tiramisu ile birinci, Barkın Liznak kahveli kek ile ikinci, Katherina Yazıcı brownie ile üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Üniversitesi'nin desteğiyle düzenledikleri yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik ederken, jüri üyelerine de teşekkür etti.

Jüri Başkanı İşçimen, AA muhabirine, finale kalan adayların hazırladığı tatlıların, ön elemede hazırlanan tatlılara göre çok daha iyi olduğunu söyledi.

Hazırlanan tatlıların, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi birlikteliğiyle düzenlenecek kermeste satılarak engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplara katkı sağlanabileceğini düşündüklerini belirten İşçimen, "Tatlılar o kadar güzeldi ki biz de bunu düşündük. Bence bir mekanda satılabilecek tatlılar da bugün yediğimiz tatlılar içerisinde vardı. Daha Edirne kokan tatlılar yapmak istersek bu hazırlanan ürünler usta ellerle çalışıldığında çok daha güzel tatlılar ortaya çıkabilir ve Edirne bundan sonraki festivallerde misafirlerini ağırlamak için güzel tatlılara sahip olmuş olur." diye konuştu.

Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı
Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı
Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı
Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı
Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı

Trakya Üniversitesi, Çikolata Festivali, Öğretmenler Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'deki festivalde kahveli tatlılar yarıştı - Son Dakika


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