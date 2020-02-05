Edirne'deki FETÖ davasında iş adamına hapis cezası - Son Dakika
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Edirne'deki FETÖ davasında iş adamına hapis cezası

6 saat önce

Edirne'de, "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçundan hakkında dava açılan iş adamına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne'deki FETÖ davasında iş adamına hapis cezası, System.String[]

Edirne'de, "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçundan hakkında dava açılan iş adamına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık S.A.B. ve avukatları katıldı.

Sanık S.A.B, hakkındaki iddialara konu arsa satışının açık ve aleni bir satış olduğunu savundu.

2015 yılında satıcılarla ilgili herhangi bir suçlama olmadığını belirten S.A.B, "2016 yılında dava açılmıştır. O dönem FETÖ'cü olduklarını bilmem imkansız. Ticari işlemlerle ilgili arsa satışına yardımcı oldum. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara verdi.

Heyet aranın ardından açıkladığı kararında, sanık S.A.B'nin "örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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