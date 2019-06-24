Edirne'deki fuhuş operasyonu
1 saat önce
Edirne'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'si tutuklandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:02 Kaynak: AA
'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler Edirne Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.Y, U.B ve A.Ü tutulandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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