Edirne'deki fuhuş operasyonu - Son Dakika
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Edirne'deki fuhuş operasyonu

6 saat önce

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı.

Edirne'deki fuhuş operasyonu, System.String[]

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, üç gün önce yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 11'i kadın 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 11'i savcılıktaki sorgusunun ardından, 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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