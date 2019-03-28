Edirne'deki Görüntüler Darbeyi Nasıl İstediklerini Gösteriyor"

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
, CHP
'li Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi bir eğlence merkezindeki görüntülerine ilişkin, "Bu görüntüler, 'darbeye karşıymış gibi' görünen bir zihniyetin aslında nasıl düşündüğünü gösteriyor. İzleyince kanım dondu. Edirne'deki görüntüler, bir mantığın nasıl darbeyi meşrulaştırdığını, darbeyi istediğini ve darbeye hevesli olduğunu gösteriyor." dedi.
Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminin üzerinden 3 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen böyle bir görüntünün yeni ortaya çıkmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.
"Keşke bu görüntüler daha önce çıkmış olsaydı." diyen Dağ, bunun daha önce bilinmesi ve ortaya konulması gerektiğine işaret etti.
Görüntülerin, belirli bir zihniyetin darbe karşısında nasıl tavır aldığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:
"Bu görüntüler, 'darbeye karşıymış gibi' görünen bir zihniyetin aslında nasıl düşündüğünü gösteriyor. İzleyince kanım dondu. Edirne'deki görüntüler, bir mantığın nasıl darbeyi meşrulaştırdığını, darbeyi istediğini, darbeye hevesli olduğunu gösteriyor. İşin kötü tarafı bu mantık halen ortadan kalkmış değil. Buradaki bu zihniyet keşke bizi seçimde mağlup etmeyi düşünse problem değil ama 'seçimde başarılı olamazsak acaba sokak hareketleriyle başarılı olalım mı? Böyle bir hareket içinde olalım mı?' diye kendi aralarında konuşuyorlar. Buradaki asıl mesele, kaostan beslenen ve darbeyi alkışlayan bu anlayışın halen daha dağılmamış olmasıdır."