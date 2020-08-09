Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi, System.String[]

Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Sosyal Hizmet Merkezi, Edirne Merkez Huzurevi, Edirne Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi, Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Meriç Özel Hanife Ağyüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İpsala Özel Yeni Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Keşan Özel İlgi Bakım Merkezi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'nde salgın tedbirlerine ilişkin denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildiği belirtildi.

Denetimlerde tüm yatılı kuruluşları ziyaret ettiğini aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Kuruluşlarımızda görevli personelimiz PCR testinden geçtikten sonra sabit vardiya sistemi ile özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Kuruluşlarımıza gelen her bir müracaatçının ateş ölçümü gerçekleşmekte ve hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Kuruluşlarımızda hizmet almakta olan vatandaşlarımızın da 6 saat arayla ateş ölçümü gerçekleştirilmekte, dezenfeksiyon çalışmaları, nabız ve solonum dereceleri kontrolü yapılmaktadır."

Edirne Merkez, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'deki huzurevi ve bakım merkezlerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika
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