Edirne'deki iki ailenin husumeti, barış yemeğiyle sona erdi - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde yaşayan Çelik ve Seki aileleri arasındaki husumet, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katıldığı barış yemeğiyle son buldu.

Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında 2018'de husumet başladı. Birbirlerinin dünürü de olan aileler arasında çıkan silahlı kavgada bazı kişiler yaralandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ın araya girmesiyle husumet son buldu.

Çataltepe Camisi'nde düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Karadaş'ın eşliğinde dualar edildi.

Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçti, aile büyükleri Sadullah Çelik ve Alparslan Seki birbirine sarılarak anlaşmazlığı sona erdirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılan barış ile Çelik ve Seki aileleri için yeni bir geleceğin başladığını söyledi.

Barışın sağlanmasının ailelere ve mahalleye hayırlı olmasını dileyen Canalp, şunları kaydetti:

"Bugün burada barış akdi yapmış olan aileler şunu söylüyorlar. Biz kendi aramızda beraber bundan sonra yeni bir geleceğe adım atıyoruz. Altından geçmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ve yemiş olduğumuz yemek şunu ifade ediyor. Herkes şahit olsun ki biz bundan sonra Allah'ın emrini yerine getireceğiz ve kardeş olacağız. Bu sulhun yapılmasına vesile teşkil eden komşularımız ve yöneticilerimiz de kardeşlerimizin arasını düzelterek Allah'ın emrini yerine getirmişlerdir. Bu akdin tüm Enez ve Çataltepeliler için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Çataltepe Mahalle Muhtarı Ayhan Çelik de ailelerin barışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.