Kapıkule'de tırda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de tırda uyuşturucu ele geçirildi

17.08.2022 10:38
Kapıkule'de tırda uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda 15 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda 15 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi (KOM) ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Y.Y.'nin kullandığı tırdan şüphelenen ekipler, X-ray taraması ve narkotik köpeği yardımıyla arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka stepnesinde 13 paket halinde 15 kilo 248 gram kokain maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ve ele geçirilen uyuşturucu madde Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... Bulgaristan'da çıkan yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Bölge halkı tedirgin... Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
Kaynak: İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de tırda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de tırda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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