Son Dakika Haberleri: Edirne'deki Kar Yağışı

Edirne'deki Kar Yağışı

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne ve ilçelerine bağlı tüm köy yollarının açık olduğunu bildirdi.

Edirne'deki Kar Yağışı, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne ve ilçelerine bağlı tüm köy yollarının açık olduğunu bildirdi.

Vali Canalp, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, gazetecilerin kentteki kar yağışıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Canalp, dün gece en son Enez ilçesindeki 4 köyde ekiplerin çalışma yaptığını aktararak, "Gündüz saatlerinde İl Özel İdaremizin bütün ekipleri faal olarak çalıştı. Yedek ekiplerimizi de faaliyete koymak suretiyle hiçbir köyümüzde ulaşım aksaklığına sebebiyet verdirmedik. Şu anda kapalı yolumuz bulunmuyor." dedi.

Öte yandan kent merkezinde kar yağışının ardından tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Bu görüntüleri ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar fotoğraf çekti.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ise polis ekipleri buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Edirne'deki bazı süs havuzları da sıfırın altındaki hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu ve heykellerde de sarkıtlar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Sarıkamış, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:33:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'deki Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]