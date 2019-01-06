Edirne'deki Kar Yağışı
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne ve ilçelerine bağlı tüm köy yollarının açık olduğunu bildirdi.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Edirne ve ilçelerine bağlı tüm köy yollarının açık olduğunu bildirdi.
Vali Canalp, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, gazetecilerin kentteki kar yağışıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Canalp, dün gece en son Enez
ilçesindeki 4 köyde ekiplerin çalışma yaptığını aktararak, "Gündüz saatlerinde İl Özel İdaremizin bütün ekipleri faal olarak çalıştı. Yedek ekiplerimizi de faaliyete koymak suretiyle hiçbir köyümüzde ulaşım aksaklığına sebebiyet verdirmedik. Şu anda kapalı yolumuz bulunmuyor." dedi.
Öte yandan kent merkezinde kar yağışının ardından tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Bu görüntüleri ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar fotoğraf çekti.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ise polis ekipleri buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.
Edirne'deki bazı süs havuzları da sıfırın altındaki hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu ve heykellerde de sarkıtlar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:44 Kaynak: AA
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