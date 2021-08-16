Edirne'deki mahalle halkından Bozkurt için yardım seferberliği - Son Dakika

EDİRNE'de İstasyon Mahallesi'nde yaşayanlar Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir araya gelerek, gıdadan giysiye, çocuk mamasından yorgan ve battaniyeye kadar yüzlerce koli yardım topladı. Kardeşleri ve yeğenleri Bozkurt'ta yaşayan mahalle halkından Ayşe Öztürk, "Allah böyle bir şey yaşatmasın. Biz de burada çok üzüldük" dedi.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Sümbül Sokak sakinleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı. Gıdadan giysiye, çocuk mamasından yorgan ve battaniyeye kadar yüzlerce koli eşya yardımı toplayan mahalleli, paketleme işini hep birlikte yaptı. Daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara da yardım eden mahalleli tüm imkanlarını seferber ederken, kardeşleri ve yeğenleri Bozkurt'ta yaşayan mahalle sakini Ayşe Öztürk de yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.