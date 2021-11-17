Edirne'deki Makedon Kulesinin restorasyonu için ihale aşamasına gelindi - Son Dakika

Edirne'de Roma dönemi yapılarından Makedon Kulesi'nin restorasyonu için ihale aşamasına gelindiği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Genel Meclisinde, kentteki turizm çalışmaları ve tarihi eserlerin restorasyonu hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılı 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir hedefine Edirne olarak daha fazla katkı sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Soytürk, bu kapsamda turistlerin kentte daha fazla konaklamasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Soytürk, turistlerin, tarihi ve turistik yerleri gezmeleri dışında şehrin ekonomisine de büyük katkı sağladığını belirtti.

Tarihi eserlerin restorasyonuna değinen Soytürk, şu bilgileri verdi:

"Hıdırlık Tabyası (Balkan Tarihi Müzesi) açılışa hazırlanıyor. Makedon Kulesi'nin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Hıdırlık Tabyası'nda artık son düzenlemeler yapılıyor. Bakanlığımızın belirlediği tarihte açılışı yapacağız. Yeni Saray yapıları çevre düzenlemesi ve ören yeri ihalesi yapıldı, önümüzdeki hafta iş başlayacak. Tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu devam ediyor, yine önemli bir eserimiz, Enez Kalesi'nin de restorasyon maliyetleri, hesapları yapıldı, projesi onaylandı. İnşallah imkanlar doğrultusunda etap, etap restorasyonu yapılacak."

-"Edirne'de tescilli 1400 yapı var"

Edirne'de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş 1400 yapı bulunduğunu anımsatan Soytürk, "Bu yapılardan yaklaşık 800'ü Kaleiçi'ndeki sivil mimarlık örneği olan eserleri barındırıyor ama her ay bir ya da iki yeni eserin de tescili yapılıyor. Yani bu aynı kalmıyor, birçok yerde tarihi eser bulunuyor." dedi.

Soytürk, sunumu sonrası İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş'e Edirne Etnografya Müzesi Kurucusu Necmi İge'nin hayatını anlatan kitabı armağan etti.

Makedon Kulesi

Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden günümüze ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın kule üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) saat kulesi olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.