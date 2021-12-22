Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı 168 bin 812'ye ulaştı - Son Dakika

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı kasım sonu itibarıyla 168 bin 812'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde toplam 25 milyon 188 bin 967 araç bulunuyor.

Kasım ayı sonu itibarıyla Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 168 bin 812 olarak kayıtlara geçti.

Edirne'deki 168 bin 812 araçtan 72 bin 806'sı otomobil, 32 bin 934'ü traktör, 31 bin 315'i motosiklet, 23 bin 34'ü kamyonet, 4 bin 599'u kamyon, bin 976'sı minibüs, bin 778'i otobüs ve 370'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.