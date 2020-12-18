Nehirler AB projesiyle analiz edilecek - Son Dakika

Nehirler AB projesiyle analiz edilecek

18.12.2020 11:25
Nehirler AB projesiyle analiz edilecek, System.String[]

Edirne'de, Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin suyunda bulunan ve ekosisteme zarar veren mikroplastik atıklar, Trakya Üniversitesince (TÜ) hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) projesiyle analiz edilecek.

Edirne'de, Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin suyunda bulunan ve ekosisteme zarar veren mikroplastik atıklar, Trakya Üniversitesince (TÜ) hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) projesiyle analiz edilecek.

Trakya Üniversitesi, Bulgaristan'ın Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi ve Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında, çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak amacıyla "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" projesi hayata geçirildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen, 2 milyon 855 bin 247 avroluk bütçeli proje kapsamında üniversiteye Su Kirliliği İzleme Laboratuvarı, Su Ekosistem Laboratuvarı, Su Kültürü ve Biyoteknoloji Laboratuvarı ile su analizlerinde veri toplama işlevinde kullanılmak üzere bir araştırma teknesi kazandırılacak.

Proje koordinatörü TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, AA muhabirine, proje kapsamında ilk olarak su ekosistemindeki kirleticilerin belirleneceğini söyledi.

Asıl ana konularının ise mikroplastiklerin belirlenmesi ve bir metot oluşturulması olduğunu belirten Türkyılmaz, "Edirne'deki Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin ülkemize girdiği noktadan itibaren başlayıp Saros Körfezi'ne döküldüğü yere kadar suyun içindeki mikroplastikler belirlenecek ve bir harita çıkartacağız. Daha sonra bunları bir rapor haline getireceğiz." dedi.

Türkyılmaz, mikroplastiklerin 5 milimetre boyutundan küçük plastikler olduğunu denizlerde ve nehirlerde yoğun şekilde bulunduğunu anlatarak, "Son yapılan çalışmalara göre bu mikroplastikler suda yaşayan 2 bin 250 canlıyı negatif anlamda etkiliyor. Dolayısıyla geleceğimizin en büyük tehditlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda çok önemli bir proje. Projenin çıktıları gelecekteki çevre politikalarının belirlenmesi konusunda önemli bir ışık tutacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Su analizleri ve çevre kirliliği ile ilgili çalışmalar yapılacak"

Proje yöneticisi TÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emre Atılgan ise 2 yıllık hazırlık çalışmasının ardından projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Türkiye ve Bulgaristan'ın su kaynaklarında örnek uygulamaların gerçekleşeceği projenin önemli faydalar sağlayacağını belirten Atılgan, şunları kaydetti:

"Projemiz Türkiye'de Edirne, Bulgaristan'da Burgaz kentindeki su analizlerinin ve çevre kirliliğiyle ilgili çalışmaların yapılmasıyla ilgili. Alt amaç olarak da suların içerisindeki mikroplastiklerin incelenmesi var. Projemiz bir yatırım projesi. Üniversitemize 3 laboratuvar ve bir araştırma teknesi kazandıracağız. Bu sayede gelecek dönemlerde yapılacak araştırma faaliyetleri süreklilik kazanacak. Bunun yanında çevreyle ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek hem öğrencilerimiz hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz."

"En büyük bütçeli sınır ötesi iş birliği projesi"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da projenin gelecek nesillere sağlıklı bir dünya ve yaşanılabilir bir çevre bırakma açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar yapılmış en büyük bütçeli sınır ötesi iş birliği projesini hayata geçiriyoruz. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sularımız ve çevremizi ilgilendiren bir proje. Çocuklarımıza sağlıklı bir çevre bırakmak için güzel bir proje. Proje hem iki üniversiteyi hem de iki ülkeyi birbirine daha çok yakınlaştıracak." diye konuştu.

Trakya Bölgesi, Avrupa Birliği, araştırma, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nehirler AB projesiyle analiz edilecek - Son Dakika


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