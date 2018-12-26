Edirne'deki Önemli Vakıf Eserleri Bir Bir Ayağa Kaldırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü önemli vakıf kentlerinden Edirne
'de pek çok tarihi ve kültürel eserin ihyasına devam ediyor.
Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren'den alınan bilgiye göre, Vakıflar Edirne ve Kırklareli
'nde 40'a yakın eserde restorasyon, basit onarım ve projelendirme çalışmaları yürütüyor.
Saatli Medrese, Enez Fatih
Camisi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Süleymanpaşa
Cami, Kadı Bedrettin Cami, Kırklareli Demirköy
Dökümhane Mescidi, Havsa
Süleyman Efendi Cami, Babaeski
Cedid Ali Paşa Cami bu projelerde yer alan önemli eserler arasında sayılıyor.
Pek çok önemli eserin gelecek yıl restoresi tamamlanacak. 2019 yılı içerisinde ihyası tamamlanacak eserlerden bazıları şunlar:
Dönemin başkenti Edirne'deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen yanında bulunduğu 3 Şerefeli Cami ile eş zamanlı olarak Mimar Müslihittin Ağa tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet
'in de ders gördüğü Saatli Medrese'nin restoresinde sona gelindi.
Yaklaşık 2 yıl önce eyvanlı, revaklı avlusuyla Türk-İslam mimarisinin önemli eserlerinden olan Saatli Medrese'nin harap görünümdeki yıkılan revakları, alt yapı sistemi, kurşun örtüleri elden geçirildi, ihya edildi. Bu önemli eski eğitim kurumunun gelecek yıl içerisinde restoresi tamamlanacak.
Enez Fatih Cami
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2016 yılının yaz aylarında başlatılan restorasyon çalışmasında da sona yaklaşıldı.Deniz kenarındaki Enez Kalesi yanında bulunan ve sadece 1,5 cephesi ayakta kalan tarihi yapının vakfiyesine uygun olarak onarılması sürüyor.
Doğu Roma
İmparatorluğu tarafından 12. yüzyılda inşa edildiği düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmed
'in 1456'da Taşoz, Limni, Semadirek adalarının yanı sıra Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası camiye çevrildi. Daha sonra yapının güneydoğusunda mihrap, batısında minber yapıldı, dış tarafına da kesme taştan minare inşa edildi.
Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı, 1965'teki depremde yıkıldı. Enez Fatih Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından gelecek yıl ibadete açılacak.
Fetih toplarını döken işçilere yapılmıştı
Çizimlerini Fatih Sultan
Mehmet'in yaptığı ve İstanbul
'un fethinde Bizans surlarına gedik açmasında kullanılan şahi toplarının da döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesindeki çalışanların ibadeti için 1400'lü yıllarda inşa edilen yıkık Dökümhane Camisi'de ayağa kaldırılan önemli eserler arasında yer alıyor. Burası da gelecek yıl ibadete hazır hale getirilecek.
Ekmekçizade Kervansarayı
Ayşe Kadın Hanı olarak da bilinen Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1609 yılında Sedefkar Mehmed Ağa ile Edirneli Mimar Hacı Şaban Ağa'ya yaptırılıp Sultan I. Ahmet'e hediye edilen dönemin önemli ticaret alanlarından Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı da gelecek yıl içerisinde restoresi tamamlanacak.