Edirne'deki ormanların korunmasına fotokapan desteği - Son Dakika

Edirne'de, orman suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla kent ormanındaki birçok noktaya fotokapan kuruldu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fotokapanların Edirne genelinde olayların yoğun yaşandığı ve yangın tehlikesinin yüksek olduğu noktalara yerleştirildiği belirtildi.

Fotokapanların dünya genelinde daha çok ulaşılması zor doğa şartlarında yaban hayatını gözlemlemek için kullanıldığı aktarılan açıklamada, " Türkiye'de ise bu amacın yanı sıra ormanların kanun dışı müdahalelerden etkin korunmasına yönelik olarak da bu araçlardan yararlanılıyor. Yasa dışı müdahaleye konu orman alanlarının ve özellikle ağaçlandırılan ve gençleştirilen yerlerin birbirinden uzak bölgelerde olması, koruma faaliyetlerinin maliyetlerini artırırken zaman kayıplarını beraberinde getiriyor. Ormanlık alan içine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, teknolojiden daha fazla istifade ederek maliyetleri azaltmak ve zaman kayıplarını engellemek için harekete duyarlı fotokapanlar kullanıldığı aktarıldı.

Fotokapanların otlatmanın yasak olduğu, yeni fidan dikimi yapılan alanlarda küçük ve büyükbaş hayvanlara, ulaşımda zorluk yaşanan ormanlık bölgelerde ise araç ve insana duyarlı şekilde programlandığı ve anlık fotoğraf çekimleri yaptığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elde edilen görüntüler anlık olarak genel müdürlükteki bir servere aktarılıyor ve buradaki yazılımla analiz edilerek, söz konusu bölgeye en yakın orman koruma faaliyetindeki yetkiliye iletiliyor. Yetkililer daha sonra fotoğrafı çeken fotokapana intikal ederek gerekli işlemleri yapıyor.

Ayrıca özellikle orman suçlarının ve otlatma baskısının yoğun olduğu stratejik alanların, 24 saat kesintisiz fotokapanla izlendiğinin bilinmesi suça meyilli kişilerde caydırıcı bir etki oluşturuyor. Fotokapanların kullanılması, orman alanlarında işlenen terör ve diğer suçlara ilişkin delil tespitinde de katkı sağlıyor."