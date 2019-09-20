Edirne'deki pazara Yunan ve Bulgar turist akını

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. Döviz kuru farkı nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan'dan araçlarıyla ve turlarla her cuma kentte gelen binlerce turist, kıyafetten zücaciye her şeyi uygun fiyata alarak ülkelerine dönüyor.

Edirne'de her cuma günü kurulan Ulus Pazarı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'den gelen yerli halkın yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. Yunan ve Bulgar turistler pazara gelerek kıyafetten zücaciye her şeyi, döviz kurlarının artması nedeniyle kendilerine uygun fiyatla satın alıyor. Ulus Pazarı kurulmasından bir gün önce kente gelen Bulgar turistler, otel ve pansiyonları dolduruyor.

'ULUSLARARASI PAZAR '

Yunanistan ve Bulgaristan'dan alışverişe gelenlerle 'Ulus Pazarı'nın uluslararası pazarı olma özelliğini taşıdığını söyleyen, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, Cuma günleri Edirne'de büyük bir yoğunluk oluyor ve pazardaki yoğunluk ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlıyor. Yunan ve Bulgar turist akın akın pazara geliyor ve alışveriş yapıyor. Bu ilgiden esnaflarımız çok memnun. Yerli vatandaşlarımızda pazarımıza büyük ilgi gösteriyor. Perşembe akşamından kentte alışverişe gelenler otel ve pansiyonlarda kalıyor. Diğer alışveriş merkezlerinde de canlılık var. Pazarımızda mağaza fiyatına kaliteli ürünlerimiz mevcut. Satışlarımız iyi dedi.

Pazarcı esnaflarından Mehmet Can, satışların iyi olduğunu belirterek, Yunan ve Bulgar turist hemen her sattığımızı satın alıyor. İşlerimiz çok iyi. ve her gün müşterilerimiz artıyor. Ülkelerinde satılan ürünle buradan aldığı ürün arasında çok fark var. Ucuz olması alımı etkiliyor dedi.

TOPTAN ALIYORLAR

Pazarcı esnafından Seyfettin Güler ise Bulgaristan'da mağazası olanların pazardan toptan alıp ülkelerindeki mağazalarında sattıklarını söyledi. Güler, Burada bizim ürünlerimizi toptan alıp ülkelerindeki mağazalarda satıyorlar. Bizim fiyatlarımız çok uygun. Malum döviz kuru farkı var ve onlar bunları çok iyi değerlendiriyorlar. Yunan ve Bulgarların en çok aldığı ürünler giyim eşyası. Ev eşyaları ve yiyecek sırasıyla devam ediyor şeklinde konuştu.

Bulgaristan'dan gelen ve aralarında soydaşların da bulunduğu turistler, pazardan satın aldıkları ürünlerin, ülkelerinde satılanlardan daha kaliteli ve ucuz olduğunu söyledi.