Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da müşteki sanık sıfatıyla yer aldığı davada 6 sanıktan 4'ü hakim karşısına çıktı.

Edirne'deki şantaj ve darp davasında sanıkların yargılanmasına başlandı, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da müşteki sanık sıfatıyla yer aldığı davada 6 sanıktan 4'ü hakim karşısına çıktı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklardan O.K, Ş.G, ve S.A ile tutuksuz yargılanan S.Y ve avukatları katıldı.

Duruşmaya mazeret bildiren müşteki sanık Gürkan ile müşteki sanık olan ve başka bir suçtan aldığı hapis cezası nedeniyle Bulgaristan'a kaçan Şükrü Benli katılmadı.

Duruşmada ilk olarak iddianame okundu.

Müşteki sanık Benli'nin şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, Benli'nin tutuklu sanıklar tarafından zorla bir ev götürüldüğü, orada işkenceye maruz kaldıktan sonra kadın kıyafeti giydirilerek oynatıldığı bilgisine yer verildi.

Sanıklardan S.Y, savunmasında, iddianamede üzerine atılı suçları kabul etmedi.

İddia edilen olay saatinde Bulgaristan'da otelde olduğunu ve oradan hiç ayrılmadığını savunan S.Y, "Burada yargılanan kişiler benim adamım değil, arkadaşımdır. Bana komplo kurulduğunu düşünüyorum. Ben turizmci ve iş adamıyım. Kimse beni satın alamaz. Aleyhimde olan ifadeleri de kabul etmiyorum. Bu işle hiçbir alakam yok" ifadelerini kullandı.

Sanık emekli polis memuru O.K ise olay günü Bulgaristan'da olduğunu, alışveriş yaptıktan sonra gazinoda eğlendiklerini ve sonra tekrar Türkiye'ye döndüğünü iddia etti.

Şükrü Benli diye birini tanımadığını ileri süren O.K, iddia makamının üzerine atılı suçları kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

Sanık S.A da iddianamede kullanıldığı ileri sürülen evin kendi evi olduğunu, evde kesinlikle böyle bir olayın yaşanmadığını savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme aranın ardından tutuklu sanıklar O.K., Ş.G. ve S.A'nın mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

2018'in aralık ayında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve daha sonra yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darb edildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından 4 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Edirne Adliyesinde savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Recep Gürkan, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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