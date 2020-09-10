Silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de bir mahallede iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi belediye evleri mevkisinde 1 Eylül'de iki grup arasında çıkan olaya ilişkin çalışma başlattı. Olaya karıştıkları belirlenen İ.D, A.C.K, K.O, G.Ç, S.Y, E.K, S.D ve S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Edirne Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yeniimaret Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralanmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı.