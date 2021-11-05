Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 18 bin 381 yolcu geçti - Son Dakika

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 12 bin 765'i yabancı uyruklu olmak üzere 18 bin 381 yolcu geçti.

Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 6 bin 780'i Türkiye'ye giriş, 5 bin 985'i çıkış yapan 12 bin 765 yabancı uyruklu geçti.

Aynı sürede sınır kapılarından geçen 5 bin 616 Türk vatandaşının 2 bin 653'ü giriş, 2 bin 963'ü de çıkış yaptı.

Sınır kapılarında 5 bin 102 otomobilin geçişi ise 2 bin 512 giriş, 2 bin 590 çıkış olarak kaydedildi.

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 60'ı giriş, 45'i çıkış 105 otobüs ile 2 bin 245'i giriş, 2 bin 213'ü çıkış 4 bin 458 tır geçti.