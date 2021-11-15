Edirne'deki sınır kapılarından 48 saatte 81 bin 340 yolcu geçti - Son Dakika

Edirne'de sınır kapılarından 2 günde 60 bin 98'i yabancı uyruklu olmak üzere 81 bin 340 yolcu geçiş yaptı.

Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 48 saatte 24 bin 571'i giriş, 35 bin 527'si de çıkış olmak üzere toplam 60 bin 98 yabancı uyruklu geçti.

Sınır kapılarından aynı sürede, 10 bin 177'si giriş, 11 bin 65'i de çıkış olmak üzere toplam 21 bin 242'i Türk vatandaşı geçiş yaptı.

Son 48 saatte kapılardan 18 bin 773 otomobil, 591 otobüs ile 13 bin 640 tır geçti.