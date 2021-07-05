Su basan iş yerlerinin bazılarının depo ve sığınaktan bozma olduğu belirtildi - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, cuma günü Edirne'de meydana gelen kuvvetli sağanaktan etkilenen pek çok iş yerinin ilk projelerinin depo ve sığınak olduğunu ve zamanla belediye tarafından bu yerlere iş yeri açma ruhsatı verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında Edirne'nin 2 Temmuz Cuma günü bir "doğal afet" yaşadığını belirterek, kent sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan sıkıntıları altyapı eksikliğine bağlayan vatandaşların olduğunu ifade eden Gürkan, "Edirne'de yaşanan afeti dünyada kaldırabilecek herhangi bir altyapı yok. Altyapı görevini yaptı, altyapının dayanamadığı yerde doğal afete yapacak bir şey yok." dedi.

Sağanaktan etkilenen iş yerleriyle ilgili belediye olarak bir kabahatleri olduğunu kabul ettiklerini vurgulayan Gürkan, "İsteyen üstüne alsın, isteyen almasın. Biz de dahil 1. Murat Mahallesi'nde yolun 3-4 metre altındaki iş yerlerinin hepsinin ilk projelerine baktığımızda hepsi bunların depo ve sığınak. Biz belediye olarak zaman içerisinde bu sığınak ve depolara iş yeri açılmasına göz yummuşuz, müsaade etmişiz, ruhsat vermişiz." diye konuştu.

Gürkan, belediye encümeninin kuvvetli sağanaktan etkilenen 44 iş yeriyle ilgili hasar tespit çalışması yaptığını, söz konusu iş yerlerine belediye imkanlarından hibe desteğinde bulunacaklarının altını çizdi.

Atık suların arıtılması sorunu

Bir basın mensubu tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Atık sular belediye tarafından Meriç Nehri'ne arıtılmadan veriliyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Gürkan, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, Edirne özelinde doğru söylüyor. Edirne'de bugüne kadar ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılmamış. Göreve geldiğimizde yer tahsisleri çözülmüştü ama bir çalışma yoktu, biz bunun ihale yetkisini İller Bankasına 2017 yılında verdik, İller Bankası projesini yaptı. 5 Haziran 2018'de temelini attık, 2 yılda bitecekti. Ama İller Bankası yer seçimi, jeolojik etütler gibi nedenlerle ilave çalışma istedi, biz de kabul ettik.

İhalesi, kredi süreçleri gibi durumlarla süreç 1 yıl uzadı. Bu yılın sonunda bitmesi gerekiyor. Bittiğinde Edirne'nin atık suları arıtılarak nehre bırakılacak. Burası doğru ancak çarpıtılan bir yer var. Hanginizin evinde çevre kirliliğine yol açacak bir atık var?. Yok. Ne var evlerde? Kanalizasyon, mutfak, banyo... Bunların ne oranda kirlettiği belli, atıklarını arıtmadan Ergene ya da Marmara Denizi'ne veren sanayi tesislerinin durumu belli. Ergene'yi kirleten evsel atıklar mı, sanayi atıkları mıdır? Başkalarını suçlayabiliriz ama başkalarını suçlarken kendi sorumluluğumuz kalkmaz. CHP'li belediyeleri suçlayarak kendi sorumluluklarından kurtulacaklarına inanıyorlarsa halk buna inanmaz. "