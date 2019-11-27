Son Dakika Haberleri: Edirne'deki tarihi konak Devlet Konuk Evi olacak
Son Dakika Magazin Edirne'deki tarihi konak Devlet Konuk Evi olacak - Son Dakika Magazin

Edirne'deki tarihi konak Devlet Konuk Evi olacak

6 saat önce

Edirne Valiliği tarafından kentte bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Edirne'deki tarihi konak Devlet Konuk Evi olacak, System.String[]

Edirne Valiliği tarafından kentte bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karanfiloğlu Caddesi'nde 310 metrekare büyüklüğünde bahçeli ve 5 odası bulunan iki katlı konağın restorasyonunun tamamlandığını söyledi.


Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda restore edilerek hizmete alınan konağın, Devlet Konuk Evi olarak işlev göreceğini dile getiren Eraslan, kentteki dernek, vakıf ve kulüp gibi sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların, yapacakları çeşitli aktiviteler için Devlet Konuk Evi'nden ücretsiz faydalanabileceğini kaydetti.

Edirne Valiliği, Edirne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:03 
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