Son Dakika Haberleri: Edirne'deki 'tefecilik' operasyonunda 8 tutuklama
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Edirne'deki 'tefecilik' operasyonunda 8 tutuklama

1 saat önce

EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edirne'deki 'tefecilik' operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]
EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tefecilik ve yağma' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Edirne merkezli Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.D., C.Y., G.Ö., B.İ., T.Ş., H.Ç., O.O., O.K., M.D, A.K. ve Ü.Y. gözaltına alındı.  Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 35 bin TL değerinde 11 ilamsız ödeme emri, 150 bin TL değerinde 6 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 197 fişek, 3 bıçak, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu, 31 bin TL, 9 banka dekontu, 4 vadeli hesap cüzdanı, 12 tapu senedi, 10 adet üzerinde isim, miktar ve tarih bulunan alacak verecek çizelgesi ile elektronik aletler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K. ve Ü.Y. mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.D., C.Y., G.Ö., B.İ., T.Ş., H.Ç., O.O. ve O.K. tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:01 Kaynak: DHA
Jandarma, Edirne, Güncel
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