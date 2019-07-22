Son Dakika Haberleri: Edirne'deki trafik kazası
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'deki trafik kazası

39 dakika önce

Edirne'deki trafik kazasında, otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

Edirne'deki trafik kazası, System.String[]
Edirne'deki trafik kazasında, otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi.
Uzunköprü- Keşan kara yolunun 1. kilometresinde geçirdikleri trafik kazasında ölen Abdullah Kılıç (65), Ayfer Kılıç (60), Simge Kılıç (35) ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç'ın cenazeleri, Kırcasalih beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.
Burada hayatlarını kaybedenler için dua edildi ve helallik alındı. Ailenin yakınları ve komşuları göz yaşı döktü.
Ardından belde mezarlığına getirilen cenazeler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 1 yaşındaki Bensu Kılıç ile annesi Simge Kılıç yan yana defnedildi.
Olay
Dün Uzunköprü ilçesi çıkışında Oğuz Kılıç'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarpmış, kazada Kılıç'ın babası Abdullah Kılıç (65), annesi Ayfer Kılıç (60), eşi Simge Kılıç (35) ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan sürücü Kılıç ve kızı Belinay Kılıç ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Abdullah Kılıç, Simge Sağın, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi İki otomobil, otobüs durağına daldı: 8 yaralı İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:48:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'deki trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]