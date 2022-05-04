Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

04.05.2022 21:07

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 KB 178 plakalı otomobil, İbrahim Ay Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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