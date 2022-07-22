Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

22.07.2022 23:28
Edirne'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

E.B.U. idaresindeki 34 AG 7620 plakalı otomobil, sürücüsünün Talatpaşa Caddesi'nde altyapı çalışması için açılan refüjden ters yöne girmesiyle karşı şeritte seyreden V.K. idaresindeki 22 AH 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler V.K ve E.B.U. ile aynı otomobilde bulunan D.U, M.U, D.A.U. ve H.U yaralandı.

Bu arada otomobilde sıkışan bir yolcu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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