Edirne'deki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
1 saat önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
'nin Uzunköprü
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kaza, Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan
istikametinde seyir halinde olan 22 DN 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunköprü eski Meslek Yüksek Okulunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 2 kadın, 2 erkek ve 2 bebek olmak üzere toplam 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 1 kişi de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 kişi de Edirne Tip Fakültesine sevk edildi. - EDİRNE
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