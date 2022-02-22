Edirne'deki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Edirne'de önceki gece otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Soner Şahin tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin (38) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şahin'in cenazesi, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde toprağa verildi.
Otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Atatürk Bulvarı'nda önceki gece A.M.B. idaresindeki 07 ZK 276 plakalı otomobil Şahin'in (38) kullandığı 22 ABS 355 plakalı motosikletle çarpışmış, Şahin ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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