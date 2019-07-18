Son Dakika Haberleri: Edirne'deki umumi tuvaletler yenileniyor
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Edirne'deki umumi tuvaletler yenileniyor

2 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'deki umumi tuvaletlerin bir turizm kentine yakışır hale geleceğini bildirdi.

Edirne'deki umumi tuvaletler yenileniyor, System.String[]
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'deki umumi tuvaletlerin bir turizm kentine yakışır hale geleceğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Edirne'nin Türkiye'nin en çok turist çeken 3 şehirden biri olduğunu belirtti.
Edirne'deki umumi tuvaletlerin revizyona girdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:
"Edirne'nin yakaladığı bu turizm potansiyelini kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda esnafımızla sık sık bir araya geliyoruz, onlara hijyen, nezaket kuralları konusunda sık sık eğitimler veriyoruz. Fiyat tarifelerini belli periyotlarla denetliyoruz. En büyük temennimiz şehrimize gelen turistlerin buradan huzurlu, mutlu ayrılabilmesi ve onları Edirne'ye tekrar gelmesini sağlamak. Bu kapsamda umumi tuvaletlerin de daha güzel ve kullanılır hale gelmesi için çalışma başlattık.
Edirne Belediyesi olarak kentteki umumi tuvaletlerde revizyona gidiyoruz. Süreç içinde Edirne merkezde bulunan tüm umumi tuvaletler yenilecek, bir turizm kentine yakışır hale gelecek. Bugün itibariyle Eski Cami altındaki umumi tuvalette ilk çalışmayı başlattık."
Recep Gürkan, Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:56 Kaynak: AA
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