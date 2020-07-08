Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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