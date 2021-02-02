Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Yenimescit Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 132 gram eroin, 14 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 530 lira para ile 43 kilitli boş poşet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.G., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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