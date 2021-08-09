Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.K, Y.K ve D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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