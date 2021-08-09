Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda 30 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.K, Y.K ve D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Y.K ve D.C, adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.K, tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika