Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı - Son Dakika
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Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

31.03.2022 13:26
Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesine ilişkin sır perdesi aralanıyor.

Edirne'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesine ilişkin sır perdesi aralanıyor. Konuyla ilgili tutuklanan şahsın, vahşetin yaşandığı Elmalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının evinde yapılan aramalarda bin adet mermi, boş şarjörler ve kanlı elbiseler ele geçirilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ya da silahlar ise henüz bulunamadı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya davam ediyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandıktan sonra dün gece Uzunköprü ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Berk Erdoğan'ın (25) Çorlu ilçesinde yaşamasına rağmen vahşetin yaşandığı Uzunköprü ilçesinin Elmalı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken olayda ölen Anıl Güner'in de arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Altınlar için vahşetin işlendiği söylentiler arasında

Ayrıca konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, öldürülen ailenin köydeki komşularının aktardığı bilgilere göre ölen 4 kişi ile birlikte Anıl Güner'in, ulu orta altın yatırımı konuştuğu iddia ediliyor. Cinayetin Anıl Güner'in konuştuğu altın yatırımı için işlendiği iddia edilirken, evden altın alınıp alınmadığı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Kanlı bezler bulundu

Aynı zamanda tutuklanan B.E.'nin kendisine yönelik yapılan suçlamaları reddetmesine rağmen yapılan araştırmalar sonucunda şahsın olay günü köyde olduğu öğrenildi. Olay günü Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosiklet ile görüldüğü iddia edilen şahsın Çorlu ilçesindeki adresinde yapılan aramalarda, kanlı bezler de ele geçirilmişti.

Yüzünde derin kesikler

Otopsi işlemleri tamamlanan aynı aileden Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) cansız bedeni köy mezarlığına defnedilirken, Anıl Güner'in yüzünde derin kesikler olduğu da öğrenildi. Vahşetin yaşandığı gün Anıl Güner'i altınların yerini söylemesi için işkence yapılarak kesici alet ile yüzünde derin yaralar açıldığı da yapılan iddialar arasında.

Olay

Uzunköprü'nün Elmalı Köyünde yaşayan bir aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner'in (26) silahla vurulmuş olduğunu gören komşuları durumu jandarma ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. - TEKİRDAĞ

Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı
Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı
Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı
Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı
Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

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Mehmet Güner, Uzunköprü, Tekirdağ, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı - Son Dakika


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