Son Dakika Haberleri: Edirne'deki Yatırım İmkanları Artırılacak"

Edirne'deki Yatırım İmkanları Artırılacak"

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Yatırım imkanlarının artmasıyla birlikte istihdam imkanları artacak.

Edirne'deki Yatırım İmkanları Artırılacak
Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Yatırım imkanlarının artmasıyla birlikte istihdam imkanları artacak. Ama aynı zamanda Edirnelilerin de iş bulmalarını kolaylaştıracak mahiyette istihdama yönelik kurslar yoğun şekilde açılacak ve uygulamaya konulacak." dedi.

Edirne İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile İl Yatırım Komitesi toplantıları Vali Canalp'in başkanlığında gerçekleşti.

Toplantılara, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

Canalp, toplantıların ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda alınan kararların Edirne için verimli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Yatırımcıların ihtiyaç duyacağı yatırım alanları ile ilgili konuların ön planda olduğunu belirten Canalp, "Ayrıca istihdamla ilgili olarak da bu yıl açmamız gereken kurslar ile ilgili kurul bazında görüşleri aldık. Önümüzdeki dönemde yoğun şekilde istihdama yönelik kurslar açacağız. Açmış olduğunuz bu kurslarda, insanlarımız belli şekilde becerilerin geliştirecekler, geliştirmiş oldukları o becerilerle iş bulma imkanları da artmış olacak." dedi.

Edirne'deki yatırım imkanlarının artırılacağını dile getiren Canalp, "Yatırım imkanlarının artmasıyla birlikte istihdam imkanları artacak. Ama aynı zamanda Edirnelilerin de iş bulmalarını kolaylaştıracak mahiyette istihdama yönelik kurslar yoğun şekilde açılacak ve uygulamaya konulacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi
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