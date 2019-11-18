Edirne'deki Yerel Tohum Ekim Şenliği'nde yerli tohumlar toprakla buluştu

Edirne'de düzenlenen Yerel Tohum Ekim Şenliği'nde yerli tohumların ekimi yapıldı.

Edirne Belediyesince hayata geçirilen "Tohum Bankası" projesi kapsamında çoğaltılan ata mirası 17 çeşit buğday ve arpa tohumu, Karaağaç Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Çiftliği'nde düzenlenen etkinlikle, geleneksel yöntemlerle toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin bereketli topraklarında yerli tohumları canlandırarak geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Başlattıkları yerel tohum çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Gürkan, şöyle konuştu:

"Buğday geleneksel ama aynı zamanda stratejik bir ürünümüz. Yerli tohumun değerinin, öneminin ve stratejik anlamının farkına varılmasını istiyoruz. Tabii ki hibrit tohumlarla geniş alanlarda ekim yapılıyor ancak bunun yanında geleneksel yerli tohumları da ekerek çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesini amaçlıyoruz."

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise buğdayın kültürel bir miras olduğunu ifade etti.

Tülek, "Buğday bereketin simgesidir. Buğdayın ana vatanı Türkiye'dir. Her zaman buğdaya manevi bir değer verilmiştir. Yerel tohumlar hem gen bankalarında hem de yerinde gen kaynaklarının korunmasıyla yapılıyor. Bugün burada yerinde gen kaynaklarını koruma çalışması gerçekleştiriyoruz." dedi.

Daha sonra, Gürkan, Tülek ve katılımcılar, altı dönümlük tarlaya geleneksel siyez ve karakılçık buğdayı ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli tohumları ekti.