Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

25.02.2022 12:42

Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erkut Bilgiç'in kullandığı 22 KD 088 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda, Niyazi Kovancı'nın idaresindeki 39 EN 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen Bilgiç'in kullandığı araç aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Bu sırada Hamdi Işıklı'nın yönetimindeki 22 HS 401 plakalı otomobil ise Kovancı'nın idaresindeki araca arkadan çarptı.

Yaralanan Bilgiç sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılması süresince trafikte aksamalar yaşandı.

Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

YORUMLAR
500
İlk yardımla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü, yaşama tutunamadı İlk yardımla hayata döndürülen motosiklet sürücüsü, yaşama tutunamadı

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Rus tankları sivil aracı işte böyle ezdi! Birlikler Kiev sınırına dayandı
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement