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Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı - Son Dakika

Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı

23.08.2021 15:30
Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı, System.String[]

TÜRKİYE'nin yüzde 13 ayçiçeği ihtiyacını karşılayan Edirne'de bulunan, merkez ve ilçelerdeki ziraat odaları başkanları ortak açıklamayla yaparak, ayçiçeğindeki fiyat beklentilerinin 6 lira olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'nin yüzde 13 ayçiçeği ihtiyacını karşılayan Edirne'de bulunan, merkez ve ilçelerdeki ziraat odaları başkanları ortak açıklamayla yaparak, ayçiçeğindeki fiyat beklentilerinin 6 lira olduğunu belirtti. Toplantıda, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Dağcan, girdi maliyetlerindeki artışa işaret ederek, "Çiftçimizin ayçiçeği fiyatlarındaki beklentisinin karşılanmaması durumunda üreticimiz önümüzdeki yıl kanola ekilişine yönelecek ve ekim alanı azalan ayçiçeği ile birlikte gelecek sezon ülkemizin bitkisel ham yağ açığı daha da artacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin yüzde 13 ayçiçeği ihtiyacını karşılayan Edirne'de merkez ve ilçelerdeki ziraat odaları başkanları fiyat beklentisi ile ilgili koordinasyon toplantısı yaptı. Ayçiçeği hasadının başladığı kentte, Edirne Ziraat Odası Başkanlığı'nda, toplantı sonrası gerçekleştirilen ortak açıklamada, yeni sezon için fiyat beklentisinin yüzde 40 yağlı ayçiçeği için 6 lira olduğu ifade edildi. Edirne Ziraat Odaları adına açıklama yapan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Dağcan, ayçiçeğinde uygulanan yüzde sıfır gümrük vergisinin belli bir orana yükseltilmesi ve alım fiyatının beklenilen düzeye çıkması gerektiğini söyledi.

'FİYAT 6 LİRA OLMALI'Fiyatlardaki belirsizliğin üreticileri tedirgin ettiğini söyleyen Dağcan, "Girdi fiyatlarındaki artış gübrede son bir yılda yüzde 120 ile yüzde 160, mazotta yüzde 38, tohumda yüzde 35 olmuştur. Genel olarak maliyet artışımız ise yüzde 40 oranlarını bulmuştur. Bu maliyet artışları ile birlikte hükümetimizden gübre, tohum ve prim desteklerinin bu şartlar göz önüne alınarak tekrar revize edilmesi, ayçiçeği alım fiyatlarının 6 TL/kg oluşması çiftçilerimize önümüzdeki yıl tekrar ayçiçeği ekimini cazip hale getireceği ziraat odalarımız tarafından öngörülmüştür" dedi.'GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIRILMALI'Alım fiyatı beklentisinin karşılanmaması durumunda önümüzdeki yıl ayçiçeği ekilişinin azalacağını belirten Dağcan, "Çiftçimizin ayçiçeği fiyatlarındaki beklentisinin karşılanmaması durumunda ise üreticimiz önümüzdeki yıl kanola ekilişine yönelecek ve ekim alanı azalan ayçiçeği ile birlikte gelecek sezon ülkemizin bitkisel ham yağ açığı daha da artacaktır. Geçmiş yıllarda hasat dönemlerinde üreticimizi kollamak adına uygulanan gümrük vergilerinin bu yıl da geç kalmadan uygulanmasını ziraat odaları olarak hükümetimizden talep ediyoruz" diye konuştu.'İNŞALLAH BAKANLIĞIMIZ GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPAR'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da, girdi maliyetlerine dikkat çekerek, "Geç ekilen ayçiçeklerimizden sayılı sayıda çok az biçilen var. Bunlarla ilgili aldığımız haberlerimiz çok iç açıcı değil. Bugün üreticilerimize sorduğumuzda 70-80 kilo ayçiçeği biçtiğini söyleyen üreticilerimiz var. 80 kilo biçen üreticimizin bu girdi maliyetleriyle ayakta kalabilmesi ve önümüzdeki yıl ekimi devam ettirebilmesi adına kesinlikle geçtiğimiz yıllarda da hasat döneminde uygulanan gümrük vergisinin bir önce bakanlık tarafından müdahale edilerek devreye sokulmasını, üreticilerimizin ezdirilmemesini bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda bu haberi alırız, bakanlığımız gerekli müdahaleyi yapar ve gümrük vergisi belli bir miktar arttırılırsa, üreticimizin de en azından fiyat beklentisinin karşılanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı
Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı
Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı
Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı
Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı
Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odası, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'deki ziraat odaları, ayçiçeği alım fiyatı beklentilerini açıkladı - Son Dakika


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