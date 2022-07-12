EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI - Son Dakika
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EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

12.07.2022 09:54

EDİRNE Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 260 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

EDİRNE Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 260 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde misafir edilen Afganistan uyruklu 260 kaçak göçmen, sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde İstanbul'a sevk edilen kaçak göçmenler, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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Kaynak: DHA

Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI - Son Dakika
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