İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde misafir edilen Afganistan uyruklu 260 kaçak göçmen, sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde İstanbul'a sevk edilen kaçak göçmenler, charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: DHA

Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EDİRNE'DEN 260 KAÇAK GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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