Son Dakika Haberleri: Edirne'den Balıkesir'e kaçak içki getiren 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'den Balıkesir'e kaçak içki getiren 2 kişi yakalandı

Edirne'den Balıkesir'e kaçak içki getiren 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Edirne'den Balıkesir'in Edremit ilçesine kaçak içki getiren 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edirne'den Balıkesir'e kaçak içki getiren 2 kişi yakalandı, System.String[]

Edirne'den Balıkesir'in Edremit ilçesine kaçak içki getiren 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Edirne'den Edremit'e kaçak içki getirileceğini belirledi. Edirne'den gelen otomobili Altınoluk Mahallesi Mıhlı uygulama noktasında durduran ekipler, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Aracın bagaj kısmında 88 şişe viski, 116 şişe rakı, 15 adet oto hava yastığı ele geçirdi. Olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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