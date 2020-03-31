Edirne'den

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

Rektör Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini duyurdu.

Tabakoğlu, kampanyaya bir maaşını bağışlayıp destek sağlayacağını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da kampanyaya 25 bin lira destekte bulunacağını açıkladı.

Kampanyaya desteğini sosyal medya üzerinden yapan İba mesajını #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaştı.