Son Dakika Haberleri: Edirne'den Bulgaristan'daki köy camisine yardım
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Edirne'den Bulgaristan'daki köy camisine yardım

22 dakika önce

Edirne'deki Dar-ül Hadis Camisi'nin cemaati, Bulgaristan'ın Burgaz kentine bağlı Göçenler köyü camisine 50 adet rahle (okuma-yazma sehpası) yardımında bulundu.

Edirne'den Bulgaristan'daki köy camisine yardım, System.String[]
Edirne'deki Dar-ül Hadis Camisi'nin cemaati, Bulgaristan'ın Burgaz kentine bağlı Göçenler köyü camisine 50 adet rahle (okuma-yazma sehpası) yardımında bulundu.
Dar-ül Hadis Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Yunanistan'daki toplam 6 camiyle "kardeş cami" olduklarını ve oradaki camilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Eroğlu, "Sınırlarımızın ötesinde çok sayıda Müslüman kardeşimiz yaşıyor. Bazı durumlarda imkanları yetersiz kalabiliyor. Her zaman orada yaşayan kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.
Mahmut Eroğlu, şunları kaydetti:
"Bizim cami cemaati olarak Bulgaristan'da 4, Yunanistan'da da 2 kardeş camimiz var. Bu camilerle sürekli bir dayanışma içindeyiz. Karşılıklı olarak cami cemaatleri olarak ziyaretler yapıyoruz. Biz onları Edirne'de onlar bizi kentlerinde misafir ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde oradaki camilerin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.
Başta seslendirme sistemleri olmak üzere, halı, rahle gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Oradaki hocaların cübbe ve sarık gibi ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Güzel bir dayanışma gerçekleştiriyoruz. Gönüllülük esasına göre yaptığımız bu çalışmalar hız kesmeden sürecek."
Dar-ül Hadis Camisi cemaatinin katkısıyla alınan 50 adet rahle Göçenler köyü camisinin imamı Üzeyir Cevdet'e Edirne'de teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Yunanistan, Edirne, Bulgaristan, Güncel
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