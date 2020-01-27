Edirne'den depremzedelere yardım - Son Dakika

Edirne'den depremzedelere yardım

EDİRNE'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından de depremzedelere yardım etmek amacıyla vatandaşlar adeta bir biriyle yarıştı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Edirne Valiliği'nin AFAD İl Müdürlüğü'nün depremzedeler için başlattğı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kentte polisinden, memuruna, işçisinden iş insanına, öğrencisinden emeklisine kadar 7 den 70 hemen herkesin gıdadan, kıyafete, sobadan battaniye kadar depremzedelere yardımda bulundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selimiye Polis Merkezi ekipleri soba bağışında bulunduğu yardım kampanyasına Edirne Muharip Gaziler Derneği üyeleri gazilerde battaniye ve yorgan yardımında bulundular.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI GÖNDERDİ

Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda toplanan yardımlar kısa sürede 1 TIR dolusuna ulaştığı görüldü. Başlatılan kampanyada depremzedelere yapılan yardımlar arasında en dikkat çeken ise çocukların depremzede çocuklar için kendi oyuncaklarını göndermesi oldu.

'ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK'

Edirne AFAD gönüllüsü Şeyda Bozdağ, "Edirneli vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için adeta bir birleriyle yarışıyor desek yalan olmaz. Çok güzel tepkiler var. Bebek mamasından elektrikli soba ve battaniye kadar hemen her ihtiyaç burada toplamış durumdayız. Gıda yardımı da çok yapılıyor. Burada çok güzel yardımlar oldu. Bebek maması, bebek battaniyesi kıyafetler. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızda bazıları buraya kendi giydikleri eşyaları getirdiler ve bunları bize verirken söyledikleri bizleri çok duygulandırdı. Bir vatandaşımız, 'ben bunu yeni aldım iki kez giydim, yıkadım getirdim ayıp olmaz değil mi?' demesi bizleri çok duygulandırdı. Yardım etmek isteyen çok kişi var ve özelikle isimlerinin geçmemesini istiyorlar. Aileleriyle gelen çocuklar çok sayıda depremzede çocuklar oyuncaklarını bağışladı. Bizler bunları görünce çok duygulandık. Edirne Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyamız Çarşamba gününe kadar devam edecek"dedi.

Depremzedelere yardım etmek amacıyla aldıkları eşyaları AFAD yetkililerine teslim eden Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler olarak depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. İsmailoğlu, "Biz aramızda topladığımız para ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için battaniye giyecek kıyafetler aldık. Kampanyamıza katılan gaziler aramızda topladığımız parayla bu yardımda bulunduk. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.