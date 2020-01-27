Edirne'den elazığ'a yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Edirne'den elazığ'a yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Edirne'den Elazığ'a yardım malzemesi gönderildiEDİRNE Belediyesi'nin, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle başlattığı yardım kampanyasında toplanan eşyalar bir kamyona yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Edirne'den Elazığ'a yardım malzemesi gönderildi

EDİRNE Belediyesi'nin, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle başlattığı yardım kampanyasında toplanan eşyalar bir kamyona yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Edirneliler, Elazığ'da mağduriyet yaşayan vatandaşların yaralarını sarabilmek adeta tek yürek oldu ve evlerinde bulunan battaniye, yorgan, mont, kaban gibi kışlık giyecekleri Elazığlı vatandaşlara ulaştırılması için Edirne Belediyesi'ne getirdi. Edirne Belediyesi'ne getirilen yardımlar, belediye personeli tarafından kadın, erkek ve çocuk giysini olarak tek tek ayrılarak kolilere yerleştirildi. Kampanya kapsamında 65 çuval battaniye ve 330 büyük boy koli kışlık kıyafet Elazığ'a gönderilmek üzere kamyona yüklendi. Yüklenen malzemeler Elazığ'da depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Edirne Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile ilgili konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'Oradaki vatandaşlarımızın kimilerinin evleri yıkıldı, kimilerinin yıkılma tehlikesi nedeniyle içerisine girilmiyor. O yüzden özellikle vatandaşlarımıza kışlık giyecek ve kuru gıda yardımlarını talep ettik. Edirneli hemşehrilerimiz de çok büyük bir duyarlılık ile Cuma akşamından bu yana çok büyük bir duyarlılık ile gerek belediyelerimize, gerekse valiliğin kurmuş olduğu organizasyona çok büyük bir destek oldular. İstanbul'da yaşayan bir hemşehrimiz 400 çift kışlık ayakkabı ve bot temin etti. Kampanyaya yardımda bulunan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."dedi.

Edirne'den elazığ'a yardım malzemesi gönderildi

Deprem, Elazığ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
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